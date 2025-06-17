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19:47, 17 июня 2025Россия

Мирная жительница погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю в российском регионе

В Курской области при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю погибла женщина
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Мирная жительница погибла при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Курской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня украинский FPV-дрон совершил атаку по гражданскому автомобилю в поселке Коренево Кореневского района. К сожалению, в результате удара погибла женщина, которая находилась в машине. Ее личность устанавливается», — написал чиновник.

По его словам, под обстрел также попал поселок Марьино Рыльского района. Там повреждения получили 14 балконов, а также одно окно в многоквартирном доме, находящемся по адресу Сироткина, 9. Пострадавших при ударе нет.

В этот же день Хинштейн сообщал о гибели двух мирных жителей при обстреле. Атака пришлась на село Званное Глушковского района. Врио главы области уточнил, что удар повредил четыре частных дома и школу.

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