Новый председатель Генассамблеи ООН отказалась от места в парламенте ФРГ

Бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок, назначенная председателем 80-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН, отказалась от мандата в бундестаге ФРГ. Об этом сообщает издание издание Spiegel.
Уточняется, что внутреннее сообщение с этим содержанием было разослано немецким парламентариям. По данным СМИ, Бербок должна покинуть депутатское кресло в конце июня.
2 июня Анналена Бербок была избрана председателем 80-й сессии ГА ООН. Под ее руководством сессия начнет свою работу в сентябре.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это назначение, назвав его позором. Также она напомнила, что дед Бербок воевал в Кенигсберге на стороне Третьего рейха. По данным немецкого издания Bild, родственник экс-главы МИД Германии был убежденным нацистом и офицером вермахта.