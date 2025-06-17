В Госдуме заявили об игнорировании Трампом Зеленского

Встречи с Владимиром Зеленский сейчас не важны для президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, чьи слова приводит Life.
Именно по этой причине, считает парламентарий, встреча американского лидера с украинским коллегой на полях саммита G7 не состоялась.
«Не исключено, что Трамп просто проигнорировал Зеленского, который возлагал немало надежд на эту встречу. В целом в эти дни украинский конфликт существенно затмило происходящее между Израилем и Ираном», — сказал он.
Депутат добавил, что подобное поведение Трампа говорит о смене приоритетов США.
Ранее газета Die Presse сообщала, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского сорвалась, поскольку глава Белого дома досрочно покинул саммит «Большой семерки».