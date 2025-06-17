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18:36, 17 июня 2025Россия

В Госдуме заявили об игнорировании Трампом Зеленского

Депутат Госдумы Белик заявил, что встречи с Зеленским сейчас не важны для Трампа
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встречи с Владимиром Зеленский сейчас не важны для президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, чьи слова приводит Life.

Именно по этой причине, считает парламентарий, встреча американского лидера с украинским коллегой на полях саммита G7 не состоялась.

«Не исключено, что Трамп просто проигнорировал Зеленского, который возлагал немало надежд на эту встречу. В целом в эти дни украинский конфликт существенно затмило происходящее между Израилем и Ираном», — сказал он.

Депутат добавил, что подобное поведение Трампа говорит о смене приоритетов США.

Ранее газета Die Presse сообщала, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского сорвалась, поскольку глава Белого дома досрочно покинул саммит «Большой семерки».

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