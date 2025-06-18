В среду, 18 июня, стало известно о задержании военного блогера и автора Telegram-канала «Солдатская правда» Михаила Полынкова — соратника экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Его доставили в военно-следственный отдел Следственного комитета России (СКР) на Спартаковской улице в Москве. О причине задержания пока не сообщалось. Ряд военкоров встал на защиту Полынкова, а в его канале появилось предположение, что действия силовиков связаны с опубликованным им архивным роликом, где телеведущий Владимир Соловьев говорит о готовности поехать защищать Израиль в случае начала войны с участием еврейского государства. «Лента.ру» собрала главные заявления о деле Полынкова.
В прошлый раз после этой публикации Владимир Рудольфыча не только несколько месяцев поносило в мой адрес, но и по адресам, где я раньше жил, начала приезжать военная полиция. Сегодня меня задержали. Жду адвоката
Как заявил неназванный источник телеканала РЕН ТВ, Михаил Полынков создал мошеннический проект под видом поиска пропавших бойцов СВО. Утверждается, что он призывал родственников военных передавать сведения о них для организации работы, в результате чего данные более 250 человек оказались опубликованы и использовались в мошеннических целях.
Также источник телеканала утверждает, что военкор собирает деньги на работу некоего волонтерского проекта, но о своих расходах не отчитывается. Также Полынкова назвали самовольно покинувшим часть.
В Telegram-канале дезертир (так в публикации назван Полынков — прим. «Ленты.ру») публиковал дискредитирующие руководство РФ видеоролики, которые в дальнейшем использовались украинскими СМИ
Что говорят военкоры о задержании Полынкова
Автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник раскритиковал публикацию о задержании Полынкова, заявив, что ее автор «пробил очередное дно».
«Мошенничество», «сообщил источник», «250 потерпевших», «дискредитировал роликами»... ага-ага. Доказывать мы, конечно же, ничего не будем. Источник мы, конечно, не, укажем. А чо так-то? Потерпевших не назовем. Ролики не покажем и не расскажем. Информацию подадим так, как будто это не клевета и набросы (коими они на 100 процентов являются), а непреложные факты… Надо знать и просто читать Мишу Полынкова, чтобы понимать, что это патологически честный человек. Патологически потому, что часто честный даже себе во вред
В свою очередь, автор Telegram-канала «Пионер запаса» сообщил, что с помощью Полынкова смог найти своего пропавшего друга.
Благодаря Мише я смог найти и достать своего друга. Да, погибшего, но родители хотя бы смогли похоронить. Многим подписчикам я тоже советовал Мишу, и никакие деньги он никогда не брал. Знаю точно, что двум нашим подписчикам он помог найти родственников! Многие сейчас просто в недоумении, что происходит
Военный блогер и предприниматель Роман Алехин также подтвердил, что Полынков помогал искать пропавших.
Я отправлял к нему много людей, которые искали своих родных, без вести пропавших. И всем он помогал. Были случаи, когда находили живыми без публикации, когда-то находились и после публикации, а часто хотя бы находили тело для захоронения. Это огромная, важная и тяжелая работа, которую он тянул... Я с трудом верю, но все же надеюсь, что ситуацию по Михаилу Полынкову узнают на самом верху и вникнут. Потому что работа, которую он делал, важна, и она должна продолжаться
Алехин также заявил, что независимые военные блогеры и волонтеры постоянно находятся под прицелом недоброжелателей. По его словам, его самого постоянно вызывают для дачи объяснений в полицию и Следственный комитет по заявлениям неизвестных ему людей. Военный блогер отметил, что «прессинг идет по всем направлениям».
Все под прицелом недоброжелателей. Все видели на моем примере, как и на примере Михаила Полынкова, Татьяны Монтян и Владимира Грубника, а ранее Мурза, как отрабатывается индивидуальное мочилово определенными сетками… Нам была объявлена война определенным кланом, которую вы наблюдали и наблюдаете уже больше года
Задержание Полынкова связали с возможными ошибками при увольнении со службы
Согласно одной из версий, задержание правоохранителями Михаила Полынкова может быть связано с ошибками в документах при увольнении со службы. Такое предположение высказал военный блогер, бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев. По его мнению, Полынков «уволился со службы так, что вышло кривовато по бумагам».
В движении «Другая Россия Э. В. Лимонова», говоря о задержании Полынкова, заявили о глобальной «Проблеме-500», существующей в Вооруженных силах России. Отмечается, что это касается добровольцев, отправившихся с гуманитарными и военными миссиями в Донбасс еще до признания Луганской и Донецкой народных республик частью России. По информации движения, в республиках могли зачислить задним числом в списки воинских частей всех добровольцев, кто когда-либо работал в регионе.
«В некоторых случаях люди проходили по документам как контрактники, но без подписания контракта с МО РФ и приведения к присяге. Чудовищная отсебятина и произвол», — заявили в «Другой России».
Чем известен Михаил Полынков
Михаил Полынков — заместитель председателя «Русского движения Стрелкова» и член ЦИК партии КПРС «Русская весна». В 2023 году он ушел добровольцем в зону специальной военной операции (СВО), а затем занялся поиском пропавших без вести военных с помощью беспилотников и специального оборудования. Через социальные сети он собирал средства на технику для этой работы.
Военкор активно освещал ситуацию с отправкой операторов БПЛА Эрнеста и Гудвина на штурм, который стал для них последним. Также Полынков, как утверждают его коллеги, в своем канале регулярно поднимает проблемы, связанные с проведением СВО.