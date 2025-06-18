IIHF проигнорировала россиян в постере о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

IIHF проигнорировала россиян в статье о победе «Флориды Пантерс» в Кубке Стэнли

Международная федерация хоккея (IIHF) поздравила «Флориду Пантерс» с завоеванием Кубка Стэнли. Постер появился на странице организации в соцсети X.

На коллаж попало 12 хоккеистов команды. Однако российские игроки «Флориды» — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов — оказались проигнорированы. В комментариях пользователи выразили негодование по этому поводу.

В финале 2025 года «Флорида Пантерс» обыграла «Эдмонтон Ойлерс» (4-2 в серии). Россияне завоевали Кубок Стэнли в рекордный десятый раз подряд.

В 2024 году обладателем трофея также стала «Флорида». Тогда IIHF тоже не упомянула россиян в поздравлении.

