Мантуров рассказал о судьбе электрокара E-Neva

Мантуров: Проект электромобиля E-Neva пока поставили на паузу

Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал о судьбе проекта электромобиля E-Neva компании «Алмаз-Антей». Правительственного чиновника процитировало РИА Новости.

По его словам, данный проект пока поставили на паузу. Причиной принятого решения стала приоритетность основных задач, над решением которых в настоящее время работает компания.

Неподтвержденная информация о том, что производство электрического кроссовера решили заморозить, появилась в середине марта этого года. По некоторым сведениям, проект так и не смогли обеспечить достаточным финансированием.

Предполагалось, что выпуск E-Neva получится наладить уже к 2026 году на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Прототип этого транспортного средства показали президенту России Владимиру Путину в январе 2023 года на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге.