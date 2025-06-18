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16:25, 18 июня 2025Экономика

Мантуров рассказал о судьбе электрокара E-Neva

Мантуров: Проект электромобиля E-Neva пока поставили на паузу
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал о судьбе проекта электромобиля E-Neva компании «Алмаз-Антей». Правительственного чиновника процитировало РИА Новости.

По его словам, данный проект пока поставили на паузу. Причиной принятого решения стала приоритетность основных задач, над решением которых в настоящее время работает компания.

Неподтвержденная информация о том, что производство электрического кроссовера решили заморозить, появилась в середине марта этого года. По некоторым сведениям, проект так и не смогли обеспечить достаточным финансированием.

Предполагалось, что выпуск E-Neva получится наладить уже к 2026 году на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Прототип этого транспортного средства показали президенту России Владимиру Путину в январе 2023 года на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге.

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