Папарацци сняли Билли Айлиш в бикини ночью

Певица Билли Айлиш в бикини попала в объективы папарацци ночью

Папарацци сняли американскую певицу Билли Айлиш в откровенном виде во время отдыха после музыкального тура по Европе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

23-летнюю исполнительницу заметили на пляже в Барселоне, Испания, ночью. Так, она предстала перед камерами в бикини красного цвета, который состоял из бюстгальтера с тонкими завязками и плавок. Кроме того, знаменитость попала в объективы уличных фотографов с мокрыми волосами.

В апреле Билли Айлиш в разговоре с коллегой, певицей Ники Минаж заявила, что никогда не чувствовала себя красивой. По мнению звезды, быть женщиной очень сложно.