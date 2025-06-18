Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:06, 18 июня 2025Россия

Военблогеры отреагировали на задержание автора канала «Солдатская правда» в Москве

Задержанный Полынков писал о проблемах, связанных с СВО и участвовал в боях
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

Задержанный автор канала «Солдатская правда» Михаил Полынков регулярно писал о проблемах, связанных со специальной военной операцией, и не мог участвовать в мошеннических действиях. Об этом, комментируя ситуацию, написал автор Telegram-канала «Verum Regnum|Наш Regnum» и другие военблогеры.

«Михаил активно освещал ситуацию с гибелью Эрнеста и Гудвина, а также регулярно говорит о проблемах, связанных с проведением специальной военной операции. Является участником боевых действий, ополченец "первой волны"», — говорится в сообщении канала.

Задержание Полынкова резко раскритиковал военблогер Владимир Грубник. Он опроверг версию о том, что автор «Солдатской правды» причастен к хищениям под видом волонтерской деятельности, а также охарактеризовал Полынкова как патологически честного человека.

Военный волонтер с позывным Пионер, в свою очередь, рассказал, что благодаря Полынкову в зоне СВО он нашел своего друга, еще как минимум двум людям задержанный также помог найти своих родственников. Автор «Солдатской правды» никаких денег никогда не брал, добавил волонтер и сообщил, что после его задержания «многие сейчас просто в недоумении».

Задержание Полынкова связано с «Проблемой-500», существующей в Вооруженных силах России, считают в движении «Другая Россия Э.В. Лимонова». Эта проблема касается добровольцев, отправившихся с гуманитарными и военными миссиями в Донбасс еще до признания Луганской и Донецкой народных республик Россией.

Военная полиция задержала Полынкова в Москве 18 июня. Его, по некоторым данным, обвиняют в создании мошеннического проекта под видом поиска бойцов СВО. Автор канала, как указывают источники РЕН ТВ, проходил военную службу, но 1 декабря 2023 года он якобы самовольно ушел из части.

Задержанный военкор — сторонник бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя — Игорь Гиркин). Он также является заместителем председателя «Русского Движения Стрелкова» и членом ЦИК политической партии КПРС «Русская весна».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль атаковал бункер верховного лидера Ирана

    Волочкова высказалась об идее запретить пропаганду эскорта

    В России объяснили предостережение США по конфликту Ирана и Израиля

    В Одессе чиновников заподозрили в краже выделенных на могилы бойцов ВСУ средств

    Задержанного в Армении бизнесмена Карапетяна перевели в СК

    Военкор раскрыл деталь взятия села в Сумской области

    В Офисе Зеленского отреагировали на сворачивание Трампом группы давления на Россию

    Появились подробности о жизни оскорбившей бойцов СВО блогерши

    Россиянин два года тайно насиловал свою маленькую падчерицу

    Япония переведет Украине миллиарды долларов из российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости