Военблогеры отреагировали на задержание автора канала «Солдатская правда» в Москве

Задержанный Полынков писал о проблемах, связанных с СВО и участвовал в боях

Задержанный автор канала «Солдатская правда» Михаил Полынков регулярно писал о проблемах, связанных со специальной военной операцией, и не мог участвовать в мошеннических действиях. Об этом, комментируя ситуацию, написал автор Telegram-канала «Verum Regnum|Наш Regnum» и другие военблогеры.

«Михаил активно освещал ситуацию с гибелью Эрнеста и Гудвина, а также регулярно говорит о проблемах, связанных с проведением специальной военной операции. Является участником боевых действий, ополченец "первой волны"», — говорится в сообщении канала.

Задержание Полынкова резко раскритиковал военблогер Владимир Грубник. Он опроверг версию о том, что автор «Солдатской правды» причастен к хищениям под видом волонтерской деятельности, а также охарактеризовал Полынкова как патологически честного человека.

Военный волонтер с позывным Пионер, в свою очередь, рассказал, что благодаря Полынкову в зоне СВО он нашел своего друга, еще как минимум двум людям задержанный также помог найти своих родственников. Автор «Солдатской правды» никаких денег никогда не брал, добавил волонтер и сообщил, что после его задержания «многие сейчас просто в недоумении».

Задержание Полынкова связано с «Проблемой-500», существующей в Вооруженных силах России, считают в движении «Другая Россия Э.В. Лимонова». Эта проблема касается добровольцев, отправившихся с гуманитарными и военными миссиями в Донбасс еще до признания Луганской и Донецкой народных республик Россией.

Военная полиция задержала Полынкова в Москве 18 июня. Его, по некоторым данным, обвиняют в создании мошеннического проекта под видом поиска бойцов СВО. Автор канала, как указывают источники РЕН ТВ, проходил военную службу, но 1 декабря 2023 года он якобы самовольно ушел из части.

Задержанный военкор — сторонник бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя — Игорь Гиркин). Он также является заместителем председателя «Русского Движения Стрелкова» и членом ЦИК политической партии КПРС «Русская весна».