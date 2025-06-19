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18:51, 19 июня 2025Культура

Андрея Макаревича приняли за пленного израильского летчика. Музыкант вышел на связь, поддержал ЦАХАЛ и послал всех

Иранское Nour News назвало музыканта Макаревича пленным израильским летчиком
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ

Музыканта Андрея Макаревича (признан Минюстом России иностранным агентом) перепутали с пленным израильским летчиком. Такую ошибку в своем материале допустило иранское издание Nour News.

В статье сообщалось о том, что Вооруженные силы Ирана взяли в плен пилота подбитого самолета ВВС Израиля. При этом журналисты прикрепили фотографию Макаревича, указав его имя и фамилию. Издание представило музыканта опытным израильским летчиком, который успел катапультироваться, но был якобы схвачен иранскими солдатами.

Вскоре материал пропал с сайта, однако многие СМИ успели перепечатать имя и фамилию певца, некоторые агентства также использовали его архивные фото.

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

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Сам артист назвал ситуацию «русским фейком» и заявил, что никаких действий иранской государственной пропаганды не видит.

«За последние три дня я успел прочитать, что я (...) пленен Ираном в качестве израильского военного летчика. Круто! Спешу вам сообщить, что я не сбежал и не уехал. Мы с семьей в Израиле. Все у нас слава Богу в порядке. Мы живы и будем жить (...) И очень вас прошу, идите вы уже все в *****», — сказал он видеообращении, которое опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Макаревича, за 3,5 года жизни в Израиле его персону не оставили без внимания ни на один день, благодаря чему русскоязычная аудитория не может забыть о факте его существования. Он поблагодарил за бесплатную рекламу, но отметил, что есть много ерунды.

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В своем обращении музыкант также поддержал Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). «А что касается израильской агрессии, нет, я не набрал воды в рот. Мы поддерживаем нашу армию всеми силами и очень верим в ее скорейшую победу», — заявил он.

В свою очередь, глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал Макаревича предателем России. Спикер также обратился к певцу, отметив, что тот читает его посты и иногда даже отвечает на них. «Каково тебе быть в статусе народного артиста России? Ты же получаешь пенсию. Нормально себя чувствуешь?» — поинтересовался общественник. Он добавил, что музыкант не заслуживает звания, присвоенного ему в 1999 году.

Макаревича признали иноагентом в сентябре 2022 года.

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