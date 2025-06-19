Балицкий рассказал о звонках от родителей пропавших военных ВСУ

В Запорожскую область поступают звонки от родителей пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По его словам, жители Украины постоянно обращаются в соцсетях или на горячую линию, чтобы узнать о судьбе своих родных. Он добавил, что в основном звонки поступают из Запорожья, Днепропетровска и восточных регионов. Балицкий заключил, что когда в распоряжении его подчиненных появляется информация об искомом человеке, ее сообщают.

Ранее Верховная Рада приняла закон о пропавших без вести солдатах ВСУ. «Физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий», — рассказал депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

До этого стало известно о нежелании Киева расследовать дела о пропавших под Курском бойцах ВСУ.