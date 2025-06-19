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13:47, 19 июня 2025Бывший СССР

Стало известно об освобождении сотрудницы Русского дома в Киргизии

Сотрудницу Русского дома в Киргизии Секерину освободили, она вернулась на работу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Жоомарт Ураимов / Sputnik / РИА Новости

Сотрудницу Русского дома в Киргизии Наталью Секерину освободили, она вернулась на работу. Об этом сообщили в Россотрудничестве, передает ТАСС.

При этом правоохранительные органы пояснили ТАСС, что она остается под домашним арестом. «Секерина до завершения расследования остается сотрудницей Русского дома в Оше и имеет право продолжать исполнять свои служебные обязанности», — приводит агентство слова представителя Россотрудничества.

23 апреля Государственный комитет национальной безопасности арестовал сотрудницу представительства Русского дома в Оше Наталью Секерину. Ее обвиняют в наемничестве.

10 апреля между Россией и Киргизией случился международный скандал. Сотрудники полиции провели проверку общественных помещений, включая банный комплекс «Бодрость» в Тимирязевском районе Москвы. В результате рейда были задержаны почти 60 мигрантов, видео с их задержанием распространилось в социальных сетях.

Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев тогда заявил о выдвижении ультиматумов Москве. «Хорошо, что дело получило широкий резонанс», — заявил представитель Бишкека.

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