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16:12, 19 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы Израиля устранить верховного лидера Ирана

Депутат Чепа: Хаменеи может быть одной из целей Израиля
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа согласился, что Израиль может устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи в том числе для того, чтобы выбить «почву из-под ног Ирана». Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

«Понятно, что это может быть одна из целей Израиля. Это выбьет всю почву из-под ног Ирана. Поэтому и первые удары были нанесены по командующим, по руководителям верхушки министерства обороны, рассчитывая на то, что это вызовет панику среди вооруженных сил», — сказал Чепа.

По его мнению, верховного лидера Ирана планируют устранить вопреки словам президента США Дональда Трампа.

17 июня президент Трамп заявил, что Вашингтону известно точное местонахождение верховного лидера Ирана, однако США не планируют устранять его, «по крайней мере сейчас».

19 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что устранение иранского верховного лидера Али Хаменеи — одна из целей операции против Ирана. Он подчеркнул, что такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать. 18 июня Израиль уже атаковал район Тегерана, в котором, предположительно, находится бункер Хаменеи.

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