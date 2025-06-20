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17:53, 20 июня 2025Спорт

Губерниев отреагировал на экстрадицию Промеса цитатой из «Кавказской пленницы»

Губерниев об экстрадиции футболиста Промеса: Да здравствует нидерландский суд
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игрок ФК

Игрок ФК "Спартак" Квинси Промес . Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на экстрадицию экс-футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Нидерланды.

«Да здравствует нидерландский суд — самый гуманный суд в мире!» — процитировал журналист фильм «Кавказская пленница».

Ранее 20 июня Промес в сопровождении сотрудников Королевской военной полиции вылетел в Нидерланды, где его приговорили к 7,5 года тюрьмы. Если апелляция стороны защиты не будет удовлетворена, он сможет выйти по условно-досрочному освобождению не раньше 2030 года.

В феврале 2024-го Промеса задержали в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Голландец не мог выехать за пределы ОАЭ, так как власти страны рассматривали запрос Нидерландов о его экстрадиции.

14 февраля 2024 года суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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