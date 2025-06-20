Названы преимущества игры в сквош над тренировкой на беговой дорожке

Тренер Стулий заявил, что игра в сквош лучше занятия на беговой дорожке

Тренер Максим Стулий назвал преимущества игры в сквош над тренировкой на беговой дорожке. Его цитирует «Спорт-Экпресс».

Сквош — ракеточный вид спорта, в который играют на закрытом корте с четырьмя стенами. Игроки попеременно отбивают мяч ракетками, направляя его в стену перед ними и стараясь ударить так, чтобы соперник не смог отбить мяч после отскока от стены

Эксперт заявил, что на дорожке вы сами задаете и контролируете темп и угол наклона, нагрузка там предсказуема и постоянна, в то время как сквош предлагает интервальный формат нагрузки. «Игра состоит из резких рывков, ускорений, внезапных торможений и постоянной смены направления движения. Такое чередование высокой и умеренной интенсивности прекрасно тренирует сердечно-сосудистую систему, делая ее более приспособленной к различным режимам работы», — объяснил он.

Если бег в основном включает мышцы на ногах, то сквош активизирует все тело. При этом бег дает более ударную нагрузку на суставы, а в сквоше за счет постоянной смены направлений и движений в разных плоскостях нагрузка на суставы распределяется более разнообразно.

«Беговая дорожка может быть довольно монотонной, позволяя "отключить" голову и думать о чем-то постороннем. Сквош же требует максимальной включенности и концентрации», — назвал Стулий еще одно отличие. Кроме того, азарт и соревновательный дух делают тренировку по сквошу хорошим средством против лени.

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