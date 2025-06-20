Под днищем вертолета на парковке российского завода нашли бомбу

В Казани под днищем вертолета нашли бомбу, диверсант мертв

В Казани под днищем вертолета нашли бомбу, диверсант мертв. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, 17 июня на территории Казанского вертолетного завода под днищем МИ-17 была обнаружена черная сумка с пластиковым контейнером и неизвестной жидкостью. От нее были протянуты провода к двум рюкзакам с батарейками. Взрывотехники уничтожили находку.

По данным следствия, диверсантом оказался 22-летний Фанис М. Его тело было обнаружено на улице Гаврилова. При обыске в квартире был изъят нитрат аммония и другие компоненты для изготовления взрывных устройств.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о подготовке теракта.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подготовке теракта в Черняховске россиянин готовился к «отходу».