Раскрыта судьба попавшего в окружение под Сумами российского офицера. На Украине «весь день смаковали новость» о его убийстве

Комбат Ярцев, считавшийся погибшим под Сумами, вышел из окружения

Комбат 30-го мотострелкового полка Вооруженных сил (ВС) России майор Андрей Ярцев, находившийся на сумском направлении, попал в окружение несколькими днями ранее. Его окрестили погибшим, однако мужчина сумел выбраться из окружения и добраться до российских позиций.

По имеющейся информации, офицер получил ранение, но выжил при боестолкновении с противником. На опубликованных в сети кадрах он небрит и выглядит изможденным, на руку наложена шина. Уточняется, что Ярцеву уже оказана первая помощь.

Фото: Александр Река / ТАСС

На Украине заявили о ликвидации российского офицера

Украинские военнослужащие заявили, что комбат Ярцев был ликвидирован в районе Андреевки. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В районе Андреевки штурмовая группа 1-го Штурмового Батальона "Черный Лебедь" 225 отдельного штурмового полка вышла на командный пункт батальона 30-го МСП армии России. Внутри находился командир батальона — майор Андрей Ярцев. В ходе штурма он был ликвидирован», — говорится в сообщении.

Позже эта информация распространилась по другим украинским Telegram-каналам, связанным с событиями в зоне специальной военной операции.

«Хохлы в своих каналах вчера весь день смаковали новость о том, что им удалось "убить" комбата из 30 МСП на Сумском направлении», — отметил Telegram-канал «Дневник Мракоборцев», который ведет группа Аида спецназа «Ахмат».

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные продолжают продвижение в Сумской области

В то же время в соцсетях начала распространяться информация о том, что наступление Российской армии в Сумской области Украины якобы успешно остановлено. Однако, как выяснилось, эта информация не соответствует действительности. Российские войска продолжают развивать наступление в Сумской области на севере Украины. Так, по информации на 18 июня, до областного центра силам ВС РФ оставалось менее 15 километров.

19 июня на Украине сообщили, что российские военные продвинулись в селе Юнаковка Сумской области и в районе Отрадного у границы с Днепропетровской областью и на константиновском направлении. При этом по данным Министерства обороны России, солдаты армии России продвинулись в шести населенных пунктах Сумской области — бои велись в районах населенных пунктов Новая Сечь, Алексеевка, Писаревка, Андреевка, Рыжевка и Кондратовка. Российские военные за сутки нанесли поражение егерской, десантно-штурмовой и двум механизированным бригадам, а также двум штурмовым полкам.

По словам командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, ВСУ несут большие потери в Сумской области.

«Мы его реально очень сильно зажали, уничтожаем ежедневно большое количество живой силы, техники по всему периметру», — заявил Алаудинов.