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15:39, 20 июня 2025Спорт

Ротенберг двумя словами ответил на вопрос о возвращении к тренерству в КХЛ

Ротенберг о возвращении к тренерству в КХЛ: Время покажет
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Роман Ротенберг двумя словами ответил на вопрос о возвращении к тренерству в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его цитирует Metaratings.ru.

«Время покажет», — заявил он, добавив, что сейчас занимается детско-юношеским хоккеем.

Об увольнении Ротенберга из петербургского СКА стало известно 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба. Его место занял Игорь Ларионов.

Позднее «Матч ТВ» сообщил, что Ротенберг может стать главным тренером «Витязя». Отмечалось, что в подмосковном клубе Ротенберг займет не только должность главного тренера, но и одного из функционеров команды.

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