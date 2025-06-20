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12:14, 20 июня 2025Бывший СССР

В Кремле заявили о поддержке Карапетяна

Песков: Россия готова оказывать помощь Карапетяну
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Самвел Карапетян

Самвел Карапетян. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россия готова оказывать помощь главе российской компании «Ташир», миллиардеру Самвелу Карапетяну помощь после его задержания в Армении. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российскими гражданами. И при необходимости Россия будет готова оказывать всяческую необходимую помощь Самвелу Карапетяну. И мы, конечно же, ожидаем, что все его законные права соблюдены», — заявил Песков.

У Карапетяна двойное гражданство — российское и армянское.

17 июня у Карапетяна начались обыски с последующим задержанием и обвинениям о призывах к захвату власти. Этому предшествовал его пост о том, что он собирается «вмешаться в кампанию против церкви по-своему», комментируя публичный конфликт премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями Армянской апостольской церковью. Глава кабмина республики обвиняет их в клановости и кумовстве.

Пашинян также обвинил Карапетяна во вмешательстве во внутренние дела в Армении. «Заявление Самвела Карапетяна было не о церкви, а о Республике Армения. Пытались создать впечатление, будто в Армению откуда-то могут прийти какие-то люди и своими методами решать здесь вопросы», — написал он в своих социальных сетях.

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