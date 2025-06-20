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10:35, 20 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об угрозе применения тактического ядерного оружия США

Сенатор Климов: США вряд ли будут применять тактическое ядерное оружие в Иране
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Cherie A. Thurlby / U.S. Air Force CAT / GN / Reuters

У США есть тактическое ядерное оружие, но маловероятно, что они будут его применять в этой ситуации, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о применении США тактического ядерного оружия по объектам в Иране являются спекуляцией. По его словам, подобное развитие событий стало бы катастрофой.

«Будут ли они применять тактическое ядерное оружие в этой ситуации, я сильно сомневаюсь. Потому что таким образом Соединенные Штаты второй раз в мировой истории будут его использовать. Это стало бы не слишком хорошим сигналом всем остальным странам. Более того, это может вызвать цепную реакцию, которую остановить будет сложно», — предположил Климов.

Ранее журналистка телеканала Fox News заявила, что Белый дом не исключает возможности применения тактического ядерного оружия для нанесения удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

14 июня газета Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что американские силы могут нанести удар по ядерному объекту в Фордо.

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