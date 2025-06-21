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00:20, 21 июня 2025Спорт

Бывшая порноактриса рассказала о сообщениях от 17-летнего футболиста «Барселоны»

Экс-порноактриса Бавель рассказала о сообщениях от футболиста «Барселоны» Ямаля
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Бывшая порноактриса Бавель рассказала о сообщениях от 17-летнего полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Ее слова приводит Sportskeeda.

Бавель заявила, что футболист просил встретиться с ним и предлагал пойти на частные вечеринки, которые он организовал. «У меня есть куча аудиозаписей, на которых он говорит мне, что разрешает мне быть с ним, даже если он и младше», — поделилась подробностями экс-порноактриса.

Ранее Goal сообщил, что 29-летнюю модель OnlyFans Фати Васкес заподозрили в романе с Ямалем. По информации источника, Васкес заметили на отдыхе вместе с футболистом.

Ямаль — воспитанник «Барселоны». Он выступает за команду с 2023 года. В прошлом году футболист стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.

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