Стало известно о романе 17-летнего футболиста «Барселоны» с 29-летней моделью OnlyFans

29-летнюю модель Васкес заподозрили в романе с футболистом «Барселоны» Ямалем

29-летнюю модель OnlyFans Фати Васкес заподозрили в романе с 17-летним полузащитником «Барселоны» и сборной Испании Ламином Ямалем. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, Васкес заметили на отдыхе вместе с футболистом. «Я просто провела с ним несколько дней», — заявила модель.

Ранее El Nacional сообщил, что совершеннолетие Ямаля стало причиной напряженной атмосферы в раздевалке «Барселоны». Игроков беспокоит новый контракт футболиста.

Ямаль — воспитанник «Барселоны». Он выступает за команду с 2023 года. В прошлом году футболист стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.