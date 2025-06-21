Экс-футболиста «Спартака» доставили в Нидерланды из ОАЭ

Экс-нападающего «Спартака» Промеса доставили в Нидерланды из ОАЭ

Нападающего Квинси Промеса, выступающего за клуб «Дубай Юнайтед», доставили в Нидерланды из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что спецборт с экс-футболистом «Спартака» и сотрудниками Королевской военной полиции приземлился вечером в пятницу, 20 июня, в аэропорту Амстердама Схипхол. После этого Промеса посадили в белый микроавтобус Королевской военной полиции.

Ранее Окружной суд Амстердама признал футболиста виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 18 месяцам лишения свободы, по второму делу — к шести годам тюрьмы. Если апелляция стороны защиты не будет удовлетворена, Промес сможет выйти по условно-досрочному освобождению не раньше 2030 года. При этом сам нападающий выразил готовность отбыть тюремный срок в Нидерландах.