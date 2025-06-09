Осужденный за наркотики Промес выразил готовность отбыть тюремный срок в Нидерландах

Квинси Промес выразил готовность отбыть тюремный срок в Нидерландах

Нидерландский нападающий Квинси Промес, выступающий за клуб «Дубай Юнайтед» из ОАЭ, высказался об уголовном преследовании на родине. Об этом сообщает RTL Boulevard.

Игрок отметил, что готов приехать в Нидерланды и участвовать в судебных разбирательствах, если его не будут арестовывать до момента их окончания. Если после рассмотрения всех апелляций голландца признают виновным, Промес заявил о готовности отбывать тюремное заключение.

В марте сообщалось о том, что Промес принял ислам. Уточнялось, что 33-летний спортсмен прочитал в мечети символ веры (шахада) при свидетелях, чтобы его признали другие мусульмане.

14 февраля прошлого года суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом. Футболист подал апелляции по вынесенным приговорам.