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23:48, 21 июня 2025Спорт

Менеджер Махачева назвал даты следующего поединка российского бойца UFC

Менеджер Махачева: ближайший бой Махачев проведет в октябре-ноябре 2025 года
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency

Менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Ризван Магомедов назвал даты ближайшего поединка Махачева. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Нам примерные даты очертили. Это октябрь‑ноябрь. Впереди еще много времени. Поэтому полноценный тренировочный лагерь пока не начался», — заявил Магомедов.

В мае нынешнего года Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе. Это связано с переходом российского бойца в полусредний дивизион. В своем следующем поединке Махачев встретится с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.

Ранее американский тренер Махачева Хавьер Мендес раскрыл финансовое положение бойца. Мендес заявил, что у Махачева нет проблем с деньгами. «Тем более, что в Дагестане ему нужно не так много на хорошую жизнь. У него есть ум для ведения бизнеса, его поддерживает семья — заработанных денег ему хватит до конца жизни», — отметил он.

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