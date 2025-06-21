Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
1:0
2-й сет
live
Александр Зверев
Галле
Александр Бублик
Сегодня
18:00 (Мск)
Карен Хачанов
Галле
Мамелоди Сандаунз
Сегодня
19:00 (Мск)
Боруссия Д
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа F. 2-й тур
Интер М
Сегодня
22:00 (Мск)
Урава Ред Даймондс
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа E. 2-й тур
Ривер Плейт
Завтра
04:00 (Мск)
Монтеррей
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа E. 2-й тур
17:20, 21 июня 2025Спорт

Первая ракетка мира из Белоруссии впервые за шесть лет проиграла сопернице не из топ-100

Первая ракетка мира Соболенко проиграла не входящей в топ-100 Вондроушовой
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко впервые за шесть лет проиграла сопернице не из топ-100. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале турнира в Берлине Соболенко уступила 164-му номеру мирового рейтинга чешке Маркете Вондроушовой. Встреча завершилась со счетом 6:2 6:4.

В финале соревнований Вондроушова сыграет с китаянкой Ван Синьюй, которая победила россиянку Людмилу Самсонову. Этот поединок завершился со счетом 6:4 6:1.

Ранее стало известно, что первая ракетка России 18-летняя Мирра Андреева потеряла одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она опустилась с шестой на седьмую строчку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сергей Тихановский вышел на свободу в Белоруссии

    Россиянин хладнокровно искал удушенную им племянницу в лесу

    В РПЦ заявили о ненужности денег для рождения детей

    Лукашенко освободил 14 политзаключенных

    Первая ракетка мира из Белоруссии впервые за шесть лет проиграла сопернице не из топ-100

    Болгарский политик посетил ПМЭФ и заявил о насильном втягивании его страны в еврозону

    Муцениеце ответила на попытки Прилучного привлечь ее к уголовной ответственности

    Раскрыта причина отказа грядущего саммита НАТО от заседания по Украине

    Раскрыт секрет похудения 62-летнего Рэйфа Файнса

    Маленькая собачка облаяла проникшего в дом медведя-рецидивиста и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости