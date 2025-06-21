Первая ракетка мира из Белоруссии впервые за шесть лет проиграла сопернице не из топ-100

Первая ракетка мира Соболенко проиграла не входящей в топ-100 Вондроушовой

Первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко впервые за шесть лет проиграла сопернице не из топ-100. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале турнира в Берлине Соболенко уступила 164-му номеру мирового рейтинга чешке Маркете Вондроушовой. Встреча завершилась со счетом 6:2 6:4.

В финале соревнований Вондроушова сыграет с китаянкой Ван Синьюй, которая победила россиянку Людмилу Самсонову. Этот поединок завершился со счетом 6:4 6:1.

Ранее стало известно, что первая ракетка России 18-летняя Мирра Андреева потеряла одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она опустилась с шестой на седьмую строчку.