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01:09, 21 июня 2025Мир

В США рассказали об отказе Вашингтона помогать Киеву оружием

Подполковник Дэвис: Украина не получит вооружения от США из-за Израиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Украина не получит вооружения от Соединенных Штатов из-за необходимости оказывать военную помощь Израилю. Свое мнение выразил подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«У Израиля уже заканчиваются ракеты для ПВО. Как вы думаете, куда пойдет следующая поставка ракет для ПВО из Вашингтона? Точно не в Киев. Зеленский буквально умолял отправить им эти ракеты, но теперь ничего не получит», — подчеркнул он.

Администрация Дональда Трампа хорошо видит, что украинский конфликт им более не выгоден, а поставки Тель-Авиву станут хорошим предлогом окончательно перекрыть поставки Украине, считает американский военный.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия предостерегает Штаты от оказания прямой военной помощи Израилю, в том числе от спекулятивных заявлений в контексте конфликта на Ближнем Востоке.

До этого сенатор Конгресса США Тед Круз заявил, что Вашингтон уже помогает Израилю наносить удары по Ирану.

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