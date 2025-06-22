Казахстанский теннисист Бублик обыграл россиянина Хачанова в полуфинале ATP

Бублик обыграл Хачанова в полуфинале ATP и встретится с Медведевым

Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл россиянина Карена Хачановав полуфинале турнира категории ATP 500 в немецком Галле, передает РИА Новости.

Встреча на корте длилась два часа и две минуты, она завершилась со счетом4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Бублик, который является 45-й ракеткой мира, обыграл 22-ю ракетку мира Хачанова и теперь встретится в финале с первой ракеткой России Даниилом Медведевым. Тот обыграл в полуфинале третью ракетку мира из Германии Александра Зверева.

В 1/8 финала казахстанский спортсмен обошел первую ракетку мира, итальянца Янника Синнера.

Ранее первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко впервые за шесть лет проиграла сопернице не из топ-100 мирового рейтинга. В полуфинале турнира в Берлине Соболенко уступила чешке Маркете Вондроушовой.