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19:28, 21 июня 2025Спорт

Медведев победил русскоговорящего немца и вышел в финал турнира в Германии

Медведев победил Зверева и вышел в финал турнира в Германии
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manu Fernandez / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев победил русскоговорящего немца Александра Зверева и вышел в финал турнира в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча закончилась со счетом 7:6, 6:7, 7:6 в пользу Медведева, который занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге. По ходу матча Зверев отыграл три матчбола во второй партии.

В финале турнира Медведев сыграет с победителем поединка между россиянином Кареном Хачановым и Александром Бубликом, который родился в Ленинградской области, но представляет Казахстан. Эта встреча состоится сегодня позже.

Ранее первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко впервые за шесть лет проиграла сопернице не из топ-100 мирового рейтинга. В полуфинале турнира в Берлине Соболенко уступила чешке Маркете Вондроушовой.

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