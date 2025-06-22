«Реал» в меньшинстве выиграл первый матч на клубном чемпионате мира

«Реал» победил «Пачуку» и выиграл первый матч на клубном чемпионате мира

Мадридский «Реал» обыграл мексиканскую «Пачуку» в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 22 июня, и завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев. В составе победителей голами отметились Джуд Беллингем, Арда Гюлер и Федерико Вальверде. У мексиканцев отличился Элиас Монтьель.

«Реал» с седьмой минуты играл в меньшинстве. Красную карточку за фол последней надежды получил Рауль Асенсио.

Мадридцы одержали первую победу на турнире, набрали четыре очка и вышел на первое место в группе H. «Пачука» с нулем очков замыкает квартет.

Ранее «Ювентус» во втором туре группового этапа клубного ЧМ победил «Видад». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу туринцев.