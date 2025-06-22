«Ювентус» выиграл второй матч на клубном чемпионате мира

«Ювентус» разгромил «Видад» и выиграл второй матч на клубном чемпионате мира

Туринский «Ювентус» разгромил марокканский «Видад» в матче тура группового этапа клубного чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 22 июня, в Филадельфии (США) и завершилась со счетом 4:1 в пользу итальянского клуба. В составе победителей дубль оформил Кенан Йылдыз, пенальти реализовал Душан Влахович, а Абдельмунаим Бутуй из «Видада »поразил собственные ворота. У марокканской команды гол на счету Тембинкоси Лорча.

«Ювентус» одержал вторую победу на клубном чемпионате мира и с шестью очками возглавляет группу G. «Видад» потерпел второе поражение.

Ранее сообщалось о том, что форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе попал в больницу во время клубного чемпионата мира. Его госпитализировали с острым гастроэнтеритом.