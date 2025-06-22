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21:00, 22 июня 2025Спорт

«Ювентус» выиграл второй матч на клубном чемпионате мира

«Ювентус» разгромил «Видад» и выиграл второй матч на клубном чемпионате мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lee Smith / Reuters

Туринский «Ювентус» разгромил марокканский «Видад» в матче тура группового этапа клубного чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 22 июня, в Филадельфии (США) и завершилась со счетом 4:1 в пользу итальянского клуба. В составе победителей дубль оформил Кенан Йылдыз, пенальти реализовал Душан Влахович, а Абдельмунаим Бутуй из «Видада »поразил собственные ворота. У марокканской команды гол на счету Тембинкоси Лорча.

«Ювентус» одержал вторую победу на клубном чемпионате мира и с шестью очками возглавляет группу G. «Видад» потерпел второе поражение.

Ранее сообщалось о том, что форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе попал в больницу во время клубного чемпионата мира. Его госпитализировали с острым гастроэнтеритом.

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