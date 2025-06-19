Мбаппе попал в больницу во время клубного чемпионата мира

Мбаппе госпитализировали с гастроэнтеритом во время клубного ЧМ в США

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе попал в больницу во время клубного чемпионата мира в США. Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

Мбаппе госпитализировали с острым гастроэнтеритом. В клинике он пройдет ряд обследований, чтобы получить соответствующий курс лечения.

Ранее RMC Sport сообщал об ухудшении состояния здоровья Мбаппе. У него поднималась температура, и он мог есть только фрукты. Футболист изолировался от остальной команды.

Ранее Мбаппе признали лучшим футболистом «Реала» в сезоне-2024/2025. В минувшем сезоне француз провел за мадридский клуб 56 матчей во всех турнирах, отметившись 43 забитыми мячами и 5 результативными передачами.