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16:34, 19 июня 2025Спорт

Мбаппе попал в больницу во время клубного чемпионата мира

Мбаппе госпитализировали с гастроэнтеритом во время клубного ЧМ в США
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе попал в больницу во время клубного чемпионата мира в США. Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

Мбаппе госпитализировали с острым гастроэнтеритом. В клинике он пройдет ряд обследований, чтобы получить соответствующий курс лечения.

Ранее RMC Sport сообщал об ухудшении состояния здоровья Мбаппе. У него поднималась температура, и он мог есть только фрукты. Футболист изолировался от остальной команды.

Ранее Мбаппе признали лучшим футболистом «Реала» в сезоне-2024/2025. В минувшем сезоне француз провел за мадридский клуб 56 матчей во всех турнирах, отметившись 43 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

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