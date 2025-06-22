Совбез ООН экстренно соберется из-за атаки США на Иран

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за атаки США на Иран

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за атаки США на ядерные объекты Ирана, сообщил РИА Новости дипломат всемирной организации.

Проведение заседания подтвердило и постпредство России при ООН. Оно состоится 22 июня в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по московскому времени). Запрос на экстренное заседание подал Иран.

Ранее МИД России призвал Совет Безопасности ООН отреагировать и отвергнуть «конфронтационные действия» США и Израиля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркивал, что глубоко встревожен ударами по Ирану. Он назвал случившееся опасной эскалацией и отметил, что американская атака угрожает всему миру. «В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед — это дипломатия. Единственная надежда — это мир», — сказал он.