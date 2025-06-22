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19:23, 22 июня 2025МирЭксклюзив

Назван наиболее вероятный сценарий развития конфликта между Израилем и Ираном

Коньков: Конфликт Израиля и Ирана будет развиваться и приобретать затяжные формы
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Конфликт между Израилем и Ираном будет развиваться и приобретать все более затяжные формы, подобно другим региональным и внерегиональным кризисам, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Наиболее вероятный сценарий развития ситуации политолог назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Стороны будут уже менее эмоциональными и более последовательными в анализе реакции на их новые предпринимаемые шаги. На фоне рутинизирующихся ракетных обстрелов мы будем наблюдать активную конкуренцию между Израилем и Ираном на всех ключевых дипломатических площадках», — спрогнозировал Коньков.

Также политолог отметил, что Вашингтон продолжит продвигать произраильские нарративы. Однако, по его мнению, США смягчат свое дальнейшее вовлечение в конфликт.

«Удары, которые мы наблюдали 22 июня, с высокой долей вероятности останутся самым крупным прямым актом участия Америки в борьбе с Ираном — это вполне соответствует волнообразной тактике [президента США Дональда] Трампа в утверждении своих подходов к решению проблем», — заключил он.

Многое будет зависеть то того, какую тактику сам Иран изберет в реагировании на беспрецедентные атаки со стороны США

Александр Коньковдоцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ
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США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен согласиться закончить эту войну, либо Иран ждут куда более серьезные последствия.

Председатели Совета Безопасности (СБ) ООН анонсировали экстренное заседание в связи с ударами США по Ирану. Оно состоится в понедельник, 23 июня, в 15:00 (22 июня 22:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»). Целью этой встречи станет продвижение проекта резолюции, осуждающей действия США и Израиля. Заседание инициировано несколькими странами, включая Россию и Китай.

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