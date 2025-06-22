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06:44, 22 июня 2025Мир

В Германии подали в прокуратуру заявление против канцлера Мерца после его слов об Израиле и Иране. Что возмутило общественность?

BZ: В ФРГ подали в прокуратуру заявление против Мерца после его слов об Израиле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Globallookpress.com

Около 20 политиков и деятелей культуры Германии подписали и направили в прокуратуру заявление против канцлера ФРГ Фридриха Мерца после его слов о действиях Израиля против Ирана. Об этом пишет Berliner Zeitung со ссылкой на соответствующее обращение.

Как отметило издание, среди подписавших документ — художники, музыканты и комики, публицист Патрик Бааб, а также Михаэль фон дер Шуленбург, представляющий партию «Союз Сары Вагенкнехт» в Европарламенте.

Авторы обращения обвинили канцлера в нарушили нескольких положений Конституции Германии: «идеи международного взаимопонимания», а также «заповеди мира».

Канцлер Германии теперь цитирует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который утверждает, что препятствовал разработке иранской ядерной бомбы. Следует добавить, что Нетаньяху публично разглагольствует о том, что иранская ядерная бомба близка к завершению, с 2002 года, то есть уже 23 года

Berliner Zeitung

Подписанты потребовали юридических последствий для канцлера за его слова.

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Мерц похвалил Израиль

17 июня Мерц заявил, что Израиль «сделал грязную работу» и проявил мужество, ударив по Ирану.

Это грязная работа, которую Израиль делает для всех нас. (...) Без этих израильских ударов мы, возможно, еще месяцами или даже годами страдали бы от террора этого режима

Фридрих Мерц канцлер Германии

Канцлер добавил, что испытывает уважение к руководству Израиля за то, что оно «проявило мужество» и нанесло удары по Ирану. По словам Мерца, иранские власти «распространяли разрушения по всему миру», а нападение палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года «было бы невозможным» без помощи Тегерана.

МИД Ирана вызывал посла Германии из-за высказываний Мерца

МИД Ирана вызывал посла Германии из-за высказываний Мерца, сообщило 19 июня агентство Mehr.

В публикации отмечается, что Тегеран выразил дипломату решительный протест в связи с недавними заявлениями немецкого политика.

МИД Ирана в этот же день вручил ноту протеста послу Швейцарии Надин Лозано, которая представляет интересы США в Тегеране. От дипломата потребовали незамедлительно передать ноту протеста в Вашингтон.

Помощник министра иностранных дел Ирана Иса Камели назвал заявления американского лидера Дональда Трампа провокационными, подчеркнув, что ответственность за слова, угрожающие международной безопасности, будут лежать на США.

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Высказывания Мерца прокомментировали в МИД России

Заявления канцлера ФРГ касательно конфликта на Ближнем Востоке являются самыми страшными словами, которые только можно было себе представить, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить

Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат заявила, что подобные вещи заявляет «потомок нацистов, дед которого, Йозеф Пауль Совиньи, будучи бургомистром Брилона во времена Третьего рейха, переименовывал улицы в честь Гитлера и Геббельса (...) а его отец, Иоахим Мерц, воевал против Красной армии».

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