МИД Ирана вручил ноту протеста представляющему интересы США послу из-за угроз Трампа

Mehr: МИД Ирана вручил ноту протеста послу Швейцарии Лозано из-за угроз Трампа

МИД Ирана вручил ноту протеста послу Швейцарии Надин Лозано, которая представляет интересы США в Тегеране. Об этом сообщает агентство Mehr.

«После безответственных заявлений с угрозами президента США <...> посол Швейцарии в Тегеране госпожа Надин Лозано, представляющая интересы Соединенных Штатов, была вызвана МИД», — говорится в публикации.

От дипломата потребовали незамедлительно передать ноту протеста в Вашингтон. Помощник министра иностранных дел Ирана Иса Камели назвал заявления американского лидера Дональда Трампа провокационными, подчеркнув, что ответственность за слова, угрожающие международной безопасности, будут лежать на США.

Ранее Трамп заявил, что не может точно сказать, нанесут ли США удар по Ирану. Помимо этого, он выразил раздражение действиями Тегерана, указав, что когда его терпению придет конец, то Иран «ждет безоговорочная капитуляция».

