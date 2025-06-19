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00:46, 19 июня 2025Мир

МИД Ирана вызывал посла Германии из-за высказываний Мерца

Mehr: Посол Германии в Иране Потцель вызван в МИД из-за высказываний Мерца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Globallookpress.com

МИД Ирана вызвал посла Германии в Исламской республике Маркуса Потцеля из-за высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщило агентство Mehr.

В публикации отмечается, что Тегеран выразил дипломату решительный протест в связи с недавними заявлениями немецкого политика.

Ранее Мерц похвалил Израиль за удары по Ирану, отметив, что страна сделала «грязную работу для всего мира». Он добавил, что испытывает уважение к израильскому руководству за то, что оно «проявило мужество» и нанесло удары по Исламской республике. По словам канцлера, иранские власти «распространяли разрушения по всему миру».

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