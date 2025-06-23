Европе предсказали печальные последствия без удобрений из России

Алиханов: Европа разгонит инфляцию, отказавшись от российских удобрений

Без российских минеральных удобрений Европейский союз (ЕС) столкнется с ростом продовольственной инфляции. Об этом предупредил руководитель Минпромторга Антон Алиханов. Его процитировало агентство «Прайм».

Министр обратил внимание, что в настоящее время представители ЕС уверяют, что государства объединения обойдутся без этой разновидности российского импорта. Однако Алиханов считает, что последствия будут плачевные, так как Евросоюзу придется покупать более дорогие удобрения, а это будет разгонять продовольственную инфляцию.

Кроме того, министр напомнил, что в российских удобрениях нуждается весь мир. Это означает, что Москва всегда найдет покупателей.

Из данных Евростата известно, что накануне резкого повышения пошлин на российский импорт, страны Европейского союза закупили у России минеральные удобрения. Соответствующая категория экспорта из РФ в ЕС выросла по итогам апреля в полтора раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года.

Общий объем экспорта всех видов удобрений из России за первые пять месяцев этого года составил 19,2 миллиона тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил десять процентов.