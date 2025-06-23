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09:51, 23 июня 2025Экономика

Стало известно о росте экспорта российских удобрений

«Ведомости»: Экспорт удобрений вырос в январе-мае на 10 %, до 19,2 миллиона тонн
Дмитрий Воронин
СюжетПМЭФ 2025

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Общий объем экспорта всех видов удобрений из России в январе – мае составил 19,2 миллиона тонн, увеличившись год к году на 10 процентов. Об этом на ПМЭФ-2025 рассказал «Ведомостям» президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

Как стало известно из публикации, основными покупателями этого вида российской продукции стали Бразилия, Китай, США, ЕС, Индия и страны Юго-Восточной Азии. В Европе значительно нарастили закупки в преддверии резкого повышения импортных пошлин.

По данным MMI, экспортные цены на большинство видов российских удобрений подскочили в текущем году на 11-19 процентов вслед за мировыми котировками.

На фоне того, что, согласно информации Минпромторга, около 70 процентов отечественных удобрений идет на экспорт, российские производители добиваются разморозки внутренних цен, которые не менялись уже несколько лет. В министерстве, в частности, уточняли, что за прошедшее время выросла себестоимость производства удобрений.

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