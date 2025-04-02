В российском министерстве объяснили необходимость индексации цен на удобрения

Минпромторг РФ: Индексация внутренних цен на минудобрения необходима

В Минпромторге поддерживают решение об индексации внутрироссийских цен на минеральные удобрения, поскольку их прежние предельные уровни были зафиксированы в 2021 году и не отвечают в полной мере сегодняшним условиям. Об этом в ведомстве сообщили РИА Новости.

В министерстве, в частности, уточнили, что за прошедшее время выросла себестоимость производства удобрений. Ранее в поддержку индексации высказывался глава Минпромторга Антон Алиханов, допускал ее и глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

В свою очередь, в Минсельхозе России заявили ТАСС, что не видят оснований для индексации цен на удобрения, которая, как объяснили там, может привести к снижению их доступности для сельхозтоваропроизводителей и росту себестоимости продукции.

Производители удобрений в ноябре прошлого года призвали Минпромторг поднять замороженные внутрироссийские цены.

После новогодних праздников стало известно, что министерство направило в ФАС письмо с просьбой представить предложения в правительство о возможности индексации внутренних цен на удобрения. В феврале вице-премьер РФ Александр Новак поручил ведомствам проработать вопрос такой индексации.