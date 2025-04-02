Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:48, 2 апреля 2025Экономика

В российском министерстве объяснили необходимость индексации цен на удобрения

Минпромторг РФ: Индексация внутренних цен на минудобрения необходима
Дмитрий Воронин

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В Минпромторге поддерживают решение об индексации внутрироссийских цен на минеральные удобрения, поскольку их прежние предельные уровни были зафиксированы в 2021 году и не отвечают в полной мере сегодняшним условиям. Об этом в ведомстве сообщили РИА Новости.

В министерстве, в частности, уточнили, что за прошедшее время выросла себестоимость производства удобрений. Ранее в поддержку индексации высказывался глава Минпромторга Антон Алиханов, допускал ее и глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

В свою очередь, в Минсельхозе России заявили ТАСС, что не видят оснований для индексации цен на удобрения, которая, как объяснили там, может привести к снижению их доступности для сельхозтоваропроизводителей и росту себестоимости продукции.

Производители удобрений в ноябре прошлого года призвали Минпромторг поднять замороженные внутрироссийские цены.
После новогодних праздников стало известно, что министерство направило в ФАС письмо с просьбой представить предложения в правительство о возможности индексации внутренних цен на удобрения. В феврале вице-премьер РФ Александр Новак поручил ведомствам проработать вопрос такой индексации.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин поручил предусмотреть особый порядок призыва в армию для одной категории граждан. О ком идет речь?

    Стали известны подробности ожесточенных боев в курском приграничье

    Оксана Самойлова показала ванную дочери со словами «мир должен это видеть»

    В Польше назвали причину отказа от отправки войск на Украину

    «VK Музыка» обновилась

    Астрофотографу удалось снять «Вертушку» в небе над Новосибирском

    Пропавшую школьницу нашли в чужом шкафу

    ВС России поразили центр управления дронами ВСУ

    В США раскрыли подробности о возможном визите главы РФПИ в Вашингтон

    CAS признал сбежавшего из России норвежца виновным в расторжении контракта с «Ростовом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше