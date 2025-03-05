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19:26, 5 марта 2025Экономика

Власти допустили индексацию цен на удобрения в России

Глава ФАС Шаскольский назвал возможной индексацию цен на удобрения в России
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) допускает индексацию цен на удобрения в России, следует из слов руководителя ведомства Максима Шаскольского, отметившего, что в контексте этого вопроса нужно изучить влияние подорожания газа и экспорта. Об этом сообщает ТАСС.

«Базово индексация возможна — цены на газ все-таки индексировались», — сказал глава ФАС. Говоря об экспортном потенциале отрасли, он отметил, что, поскольку рынок там премиальный, «за счет этого, может, и не трогать внутренний рынок». Также Шаскольский напомнил, что цены на удобрения не индексировались несколько лет.

Как сообщалось в ноябре, производители удобрений призвали Минпромторг поднять на 15 процентов замороженные с осени 2022 года внутрироссийские цены, фиксация которых сейчас продлена до мая 2025-го. Просьбу бизнеса к властям объясняли тем, что «с тех пор три раза индексировались цены на газ, вводится акциз на него, растут тарифы на перевозку, производились индексации зарплат».

После новогодних праздников стало известно, что министерство направило в ФАС письмо с просьбой представить предложения в правительство о возможности индексации внутренних цен на удобрения. В феврале вице-премьер РФ Александр Новак поручил ведомствам проработать вопрос такой индексации.

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