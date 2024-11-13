В России предложили «разморозить» внутренние цены на удобрения

ТАСС: бизнес предложил Минпромторгу поднять внутрироссийские цены на удобрения

Производители удобрений предложили Минпромторгу поднять с января на 15 процентов «замороженные» с осени 2022 года внутрироссийские цены. Об этом со ссылкой на источник в отрасли сообщает ТАСС.

Агентство указывает, что сейчас фиксация стоимости удобрений продлена до мая 2025 года, а просьба бизнеса связана с тем, что «с тех пор три раза индексировались цены на газ, вводится акциз на него, растут тарифы на перевозку, производились индексации зарплат».

В октябре правительство РФ увеличило экспортную квоту на сложные минеральные удобрения. Отмечалось, что решение «позволит производителям экспортировать невостребованные остатки готовой продукции в условиях полного обеспечения потребностей внутреннего рынка». Согласно информации на сайте кабмина, новые квоты общим объемом около 19,2 миллиона тонн (в том числе около 11,2 миллиона тонн для азотных удобрений) будут действовать с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025-го.

В первой половине текущего года российские компании увеличили поставки удобрений в страны Евросоюза на 70 процентов в годовом выражении. Резкий рост закупок объясняли тем, что они оказались выгоднее собственного производства из-за дорогого газа в Европе.