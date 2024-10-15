Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:33, 15 октября 2024Экономика

Власти увеличили квоту на вывоз удобрений из России

Экспортную квоту на сложные минеральные удобрения увеличили в РФ до 7,6 млн тонн

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Правительство РФ увеличило экспортную квоту на сложные минеральные удобрения на 297,1 тысячи тонн — с 7,3 до почти 7,6 миллиона тонн. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что решение «позволит производителям экспортировать невостребованные остатки готовой продукции в условиях полного обеспечения потребностей внутреннего рынка».

Распределить объемы увеличенной квоты между участниками поставок удобрений за рубеж поручено Минпромторгу — инициатору пересмотра показателя на принятых в итоге уровнях. В ведомстве отмечали, что соответствующий шаг позволит нарастить производство химической продукции, экспорт которой обеспечивает значительную часть валютной выручки России. Как писал в августе «Коммерсантъ», объем корректировки квоты соответствует невостребованному летом и осенью 2024 года отечественными потребителями.

Согласно апрельскому постановлению правительства России экспортные квоты на минеральные удобрения общим объемом 19,7 миллиона тонн действуют до 30 ноября 2024 года включительно и не распространяются на поставки в Абхазию и Южную Осетию. Теперь суммарный показатель для азотных и сложных удобрений скорректирован.

Как сообщалось ранее, российские компании в январе-мае увеличили поставки удобрений в страны Евросоюза на 70 процентов в годовом выражении. Резкий рост закупок объясняли тем, что они оказались выгоднее собственного производства из-за дорогого газа в Европе.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнусные комментарии». Везшие гуманитарную помощь в зону СВО волонтеры заявили об унижениях на КПП в Крыму

      Стала известна роль Бьянки Цензори на секс-вечеринках в офисе Канье Уэста

      Пытавшегося вступить в ВСУ россиянина осудили на 10 лет

      Минобороны рассказало о боях под Волчанском

      В ДНР заявили о предпосылках для «охвата» Селидово

      В Кремле заявили о невмешательстве во внутренние дела Грузии

      Зюганов рассказал о встрече с вернувшимся из Ашхабада Путиным

      В Кремле прокомментировали пункт о военной помощи в договоре России и КНДР

      Подполье сообщило о попадании зенитной ракетой ВСУ по рынку в Николаеве

      Раскрыты новые подробности о поисках дрейфовавшей 67 дней в море лодке с россиянами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше