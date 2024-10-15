Власти увеличили квоту на вывоз удобрений из России

Экспортную квоту на сложные минеральные удобрения увеличили в РФ до 7,6 млн тонн

Правительство РФ увеличило экспортную квоту на сложные минеральные удобрения на 297,1 тысячи тонн — с 7,3 до почти 7,6 миллиона тонн. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что решение «позволит производителям экспортировать невостребованные остатки готовой продукции в условиях полного обеспечения потребностей внутреннего рынка».

Распределить объемы увеличенной квоты между участниками поставок удобрений за рубеж поручено Минпромторгу — инициатору пересмотра показателя на принятых в итоге уровнях. В ведомстве отмечали, что соответствующий шаг позволит нарастить производство химической продукции, экспорт которой обеспечивает значительную часть валютной выручки России. Как писал в августе «Коммерсантъ», объем корректировки квоты соответствует невостребованному летом и осенью 2024 года отечественными потребителями.

Согласно апрельскому постановлению правительства России экспортные квоты на минеральные удобрения общим объемом 19,7 миллиона тонн действуют до 30 ноября 2024 года включительно и не распространяются на поставки в Абхазию и Южную Осетию. Теперь суммарный показатель для азотных и сложных удобрений скорректирован.

Как сообщалось ранее, российские компании в январе-мае увеличили поставки удобрений в страны Евросоюза на 70 процентов в годовом выражении. Резкий рост закупок объясняли тем, что они оказались выгоднее собственного производства из-за дорогого газа в Европе.