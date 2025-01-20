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14:49, 20 января 2025Экономика

В России заявили о сокращении производства удобрений

«Акрон» заявил о снижении производства удобрений на фоне ремонта и модернизации
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Группа «Акрон» — один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений — в 2024 году снизила производство минеральных удобрений до 6,641 миллиона тонн. Как заявили в компании, по сравнению с уровнями 2023-го показатель опустился на 6,8 процента.

В частности, производство азотных удобрений снизилось на 8,4 процента, до 4,241 миллиона тонн, а выпуск сложных удобрений — на 0,9 процента, до 2,4 миллиона тонн.

«В отчетном году сразу на трех из четырех агрегатов аммиака проводились плановые остановочные ремонты и мероприятия по модернизации», — прокомментировал статистику председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов. Он отметил, что на фоне указанной динамики производства удобрений выпуск промышленной продукции группа нарастила на 12,8 процента.

Как сообщалось в ноябре, производители удобрений призвали Минпромторг поднять на 15 процентов «замороженные» с осени 2022 года внутрироссийские цены, фиксация стоимости которых сейчас продлена до мая 2025 года. Просьбу бизнеса объясняли тем, что «с тех пор три раза индексировались цены на газ, вводится акциз на него, растут тарифы на перевозку, производились индексации зарплат».

На прошлой неделе в министерстве сообщили ТАСС, что перед новогодними праздниками в Федеральную антимонопольную службу было направлено письмо с просьбой представить предложения в правительство о возможности индексации внутренних цен на удобрения.

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