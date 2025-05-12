Российские удобрения подорожали

MMI: Экспортные цены на российские удобрения к маю выросли на 11-19 процентов

К маю 2025 года экспортные цены на большинство видов российских удобрений выросли на 11-19 процентов. О подорожании со ссылкой на данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) сообщает газета «Ведомости».

Стоимость азотного удобрения карбамида на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтика выросла до 354-348 долларов за тонну (плюс 11-13 процентов). Фосфорные удобрения, как диаммофос и аммофос подорожали до 650-670 долларов (плюс 13-15 процентов). Хлористый калий вырос в цене до 233-285 долларов за тонну (плюс 11-19 процентов). Стоимость аммиачной селитры снизилась из-за снижения спроса — до 213 долларов (минус пять процентов).

Экспортные цены на российские удобрения растут одновременно с мировыми котировками на фоне увеличения стоимости газа из-за холодной зимы в Европе и остановки транзита российского сырья через Украину. Руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков объясняет тенденцию дефицитом предложения и геополитическими факторами.

Как отмечают в Минпромторге, порядка 70 процентов производимых в РФ удобрений идет на экспорт, 20 процентов потребляет российский сельскохозяйственный сектор, а оставшиеся 10 — другие отрасли промышленности. Как заявил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев, рост цен на удобрения благоприятно отразится на выручке экспортеров и позволит им компенсировать заморозку цен на удобрения внутри страны.

В марте Россия продала США удобрений на 219,3 миллиона долларов, этот результат оказался максимальным за два года, а российские компании вновь вышли на второе место по поставкам на рынок Соединенных Штатов, сместив Саудовскую Аравию. За месяц российский импорт увеличился вдвое, а за год — на 25 процентов. Отмечается, что в феврале 2024 года речь шла о сумме в 238,7 миллиона долларов.