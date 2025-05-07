Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:32, 7 мая 2025Экономика

США закупили максимальное количество одного российского товара

Статслужба США: Импорт российских удобрений дошел до максимальных значений
Кирилл Луцюк

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В марте Россия продала США удобрений на 219,3 миллиона долларов. Это выяснили эксперты статистической службы США. Их выводы процитировало РИА Новости.

Достигнутый результат оказался максимальным за два года, а российские компании вновь вышли на второе место по поставкам на рынок Соединенных Штатов, сместив Саудовскую Аравию на третью позицию. За месяц российский импорт увеличился вдвое, а за год — на 25 процентов. Отмечается, что в феврале 2024 года речь шла о сумме в 238,7 миллиона долларов.

На первом месте по экспорту удобрений на рынок США осталась Канада. Ее мартовские поставки оцениваются в 325,1 миллиона долларов.

В начале марта сообщалось о 20-процентном увеличении экспорта российских удобрений в США с мая 2024 года по январь 2025-го.

В целом, с начала 2024 года Россия смогла нарастить поставки минеральных удобрений за границу. В частности, за девять месяцев прошлого года экспорт карбамида и хлористого калия увеличился на семь и 40 процентов соответственно.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новой волне наступления ВСУ на Курскую область

    Стали известны размеры майских скидок на новые автомобили

    В Индии назвали Пакистан убежищем террористов

    Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Трамп назвал глупое решение Запада в отношении России

    Популярный стример провалился сквозь потолок в своем доме

    В США рассказали о новой проблеме МБР Sentinel

    Сумма вменяемой генералу Кузнецову взятки выросла до 80 миллионов рублей

    Елена Летучая в трусах залезла на коня

    В столице региона России после атаки ВСУ отменили занятия в школах, детсадах и вузах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости