США закупили максимальное количество одного российского товара

Статслужба США: Импорт российских удобрений дошел до максимальных значений

В марте Россия продала США удобрений на 219,3 миллиона долларов. Это выяснили эксперты статистической службы США. Их выводы процитировало РИА Новости.

Достигнутый результат оказался максимальным за два года, а российские компании вновь вышли на второе место по поставкам на рынок Соединенных Штатов, сместив Саудовскую Аравию на третью позицию. За месяц российский импорт увеличился вдвое, а за год — на 25 процентов. Отмечается, что в феврале 2024 года речь шла о сумме в 238,7 миллиона долларов.

На первом месте по экспорту удобрений на рынок США осталась Канада. Ее мартовские поставки оцениваются в 325,1 миллиона долларов.

В начале марта сообщалось о 20-процентном увеличении экспорта российских удобрений в США с мая 2024 года по январь 2025-го.

В целом, с начала 2024 года Россия смогла нарастить поставки минеральных удобрений за границу. В частности, за девять месяцев прошлого года экспорт карбамида и хлористого калия увеличился на семь и 40 процентов соответственно.