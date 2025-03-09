Россия увеличила поставки одной продукции в США

Россия с мая 2024 года поставила удобрений в США на 7,6 миллиарда рублей

Россия увеличила поставки удобрений в США с мая 2024 года по январь текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Отмечается, что американские компании нарастили закупки российских веществ для питания растений на 20 процентов в годовом выражении — до 85,5 миллиона долларов (7,6 миллиарда рублей). При этом известно, что в особенности вырос ввоз азотных удобрений. В то же время почти не проявился интерес США к покупке смешанных удобрений.

Несмотря на рост поставок за упомянутый период, Россия стала третьей среди основных поставщиков удобрений в США. Второе место заняла Саудовская Аравия, а первое — Канада.

В феврале сообщалось, что Россия стала вторым основным экспортером удобрений в США. Доля России в импорте удобрений США упала с 14,8 процента до 12,3 процента, а объем закупок сократился с 1,35 миллиарда долларов, до 1,1 миллиарда.

