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08:18, 8 февраля 2025Экономика

Россия стала вторым основным экспортером удобрений в США

В 2024 году Россия стала вторым экспортером удобрений в США после Канады
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В 2024 году Россия стала вторым основным экспортером удобрений в США, несмотря на сокращение поставок. Об этом со ссылкой на данные американской статистики сообщает РИА Новости.

Доля России в импорте удобрений США упала с 14,8 процента до 12,3 процента, а объем закупок сократился с 1,35 миллиарда долларов, до 1,1 миллиарда. Первое место заняла Канада, сократившая поставки до 3,7 миллиарда долларов (42,8 процента).

Поставки удобрений из Саудовской Аравии составили 760,8 миллиона долларов. В целом в прошлом году США сократили закупку иностранных удобрений на пять процентов — до 8,7 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Германия резко снизила объем внешней торговли с Россией в 2024 году, причем закупки товаров из РФ страна сократила почти вдвое, до 1,81 миллиарда евро. Немецкий экспорт в Россию в прошлом году сократился на 15,3 процента, до 7,56 миллиарда евро.

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