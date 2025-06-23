Россияне захотели построить новую трассу и нашли поселение возрастом 7 тысяч лет

В Дагестане при строительстве новой трассы нашли поселение возрастом 7 тысяч лет

Уникальный город V тысячелетия до н.э. нашли недалеко от Дербента в Дагестане. Артефакты попались в тот момент, когда специалисты обследовали землю перед началом возведения новой трассы Р-217 «Кавказ» и М-4 «Дон» (Владикавказ — Грозный — Махачкала — граница с Азербайджаном), сообщили в ИА РАН.

Ученые заявили, что новое поселение «Дагогинское 2» — одно из важнейших открытий археологов в сезоне 2025 года. Город и оставшиеся там предметы должны рассказать о том, как около 7 тысяч лет назад в регионе жили древние земледельцы.

Археологам попались 13 объектов наследия, все они были найдены в нескольких культурных слоях: бронзовой эпохи и неолита (V тысячелетие до н.э). В частности, специалисты нашли изделия из костей, булавку из бронзы и вылепленного из глины быка. Также интересно, что там оказались предметы из обсидиана, хотя эта порода никогда не встречается в данной местности. Все это открывает новые тайны истории восточной части Кавказа, подметили в ИА РАН.

Ранее неожиданные находки, которым сейчас около 400 миллионов лет, сделали геологи под Ухтой. В Коми ученым удалось отыскать богатейшее разнообразие окаменелостей: фораминиферы, брахиоподы, брюхоногих моллюсков и остракодов.

Также археологи из Крыма нашли в Тавриде кость огромного неизвестного динозавра, относящегося, видимо, еще к мезозойской эре. Тем временем в Тыве специалистом попался древний «смартфон» для связи с пришельцами.