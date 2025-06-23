В Узбекистане вынесли пятый за год приговор за участие в СВО

В Узбекистане мужчину приговорили к тюрьме за участие в СВО на стороне России

В Узбекистане мужчину приговорили к тюрьме за участие в специальной военной операции (СВО) на стороне России. Об этом пишет UzNews.

40-летний мужчина работал в России в качестве трудового мигранта. Позже он подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону боевых действий.

Через некоторое время он вернулся в Узбекистан, где его приговорили к трем годам тюрьмы за «участие в вооруженных формированиях других государств».

В Узбекистане это пятый за год известный случай уголовного наказания за участие в боевых действиях на стороне России. До этого об аналогичных случаях сообщалось в мае, апреле, январе, а также в сентябре 2024 года.