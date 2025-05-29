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10:52, 29 мая 2025Бывший СССР

В Узбекистане вынесли еще один приговор за участие в боевых действиях на стороне России

Суд в Узбекистане приговорил к пяти годам мужчину за участие в СВО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Узбекистане приговорил к пяти годам мужчину за участие в специальной военной операции (СВО) в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение судебной инстанции.

Сообщается, что в 2022 году мужчина приехал в Россию на заработки. Затем он вступил в ряды ЧВК «Вагнер».

Его задержали после года службы в составе подразделения, когда он вернулся в Узбекистан. О других подробностях не сообщается.

В апреле суд в Узбекистане осудил на пять лет тюрьмы 51-летнего гражданина республики за участие в СВО на стороне России. В январе по аналогичной статье там осудили 39-летнего мужчину.

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