В Узбекистане вынесли еще один приговор за участие в боевых действиях на стороне России

Суд в Узбекистане приговорил к пяти годам мужчину за участие в СВО

Суд в Узбекистане приговорил к пяти годам мужчину за участие в специальной военной операции (СВО) в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение судебной инстанции.

Сообщается, что в 2022 году мужчина приехал в Россию на заработки. Затем он вступил в ряды ЧВК «Вагнер».

Его задержали после года службы в составе подразделения, когда он вернулся в Узбекистан. О других подробностях не сообщается.

В апреле суд в Узбекистане осудил на пять лет тюрьмы 51-летнего гражданина республики за участие в СВО на стороне России. В январе по аналогичной статье там осудили 39-летнего мужчину.